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Умер звезда сериала «След» Виктор Гунин

Светлана Иванова
09:50 08.11.2021
Актер скончался в воскресенье, 7 ноября, на 69-м году жизни.
Умер звезда сериала «След» Виктор Гунин
© Фото: kino-teatr.ru
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Российский актер театра и кино Виктор Гунин умер в возрасте 68 лет. Об этом написал коллега артиста актер Юрий Гаркави на портале «Кино-Театр.ру». Гунин скончался в воскресенье, 7 ноября. Что стало причиной смерти актера, не уточняется.

«Витька! Как же так... Мы с тобой лет 10 были на одной сцене. Ты был самый честный, самый правдивый, самый настоящий. И на сцене, и в жизни», - сообщил Гаркави.

Он выразил соболезнования в связи со смертью Гунина, подчеркнув, что «ушел огромный артист».

«Пусть земля тебе будет пухом. Никогда не забуду твоего Сатина и Бабу-ягу», - добавил Гаркави.

Виктор Гунин, который известен российскому зрителю по сериалам «След», «Кулагин и партнеры», «Измены» и «Кодекс чести», служил в Московском государственном театре киноактера.

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