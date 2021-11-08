Депутат Рады Волошин предупредил украинские власти о последствиях наступления на Донбасс

На Украине депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Олег Волошин предупредил украинские власти о последствиях масштабного наступления в Донбассе. Он отметил, что попытка развязать большую войну на юго-востоке страны не останется без внимания России, которая, вероятно, пойдет на ответные меры.

«Потому что большая война — это крах, и это понимание сегодня есть. Попытка масштабного наступления на Донбассе. Она точно так же вызовет уничтожающий удар по Украине», - сказал Волошин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Как отметил депутат, Москва дала понять Западу о готовности пойти до конца, если «ставки будут высоки».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина предпринимает попытки спровоцировать Россию на силовые действия в Донбассе. Лавров отметил, что применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) в боевых действиях в Донбассе беспилотников Bayraktar TB2 турецкого производства выглядит как «загадочная история».