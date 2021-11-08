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В России начали выдавать новые сертификаты о вакцинации от COVID-19

Кира Карон
08:15 08.11.2021
Сертификат формируется не позднее чем через три дня после осуществления вакцинации.
В России начали выдавать новые сертификаты о вакцинации от COVID-19
© Фото: Денис Абрамов, РИА Новости
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В России после вакцинации против коронавируса или о перенесенной болезни граждане смогут получить обновленные сертификат. Соответствующий приказ Минздрава России обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что сертификат формируется не позднее чем через три дня после осуществления вакцинации.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как можно выявить поддельный сертификат о вакцинации. Прохождение вакцинации можно определить тестом на антитела к белку аденовирус Ad26.

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