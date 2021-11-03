Гинцбург рассказал, как можно выявить поддельный сертификат о вакцинации

В России есть тест, позволяющий установить подлинность сертификата о вакцинации. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Известиям».

По словам эксперта, после успешно проведенной прививки «Спутником V» или «Спутником Лайт» в крови пациента появляются антитела к мембранному белку аденовируса Ad26, который крайне редко встречается у человека.

«Поэтому наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат», — пояснил ученый.

Гинцбург уточнил, что антитела к этому белку не были обнаружены у 80% пациентов, которые оказались в реанимации и заявили, что прошли вакцинацию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, о создании препаратов для лечения коронавируса.