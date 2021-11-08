Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Минсельхозе РФ заявили о намерении отменить пошлину на импорт мяса

Кира Карон
07:37 08.11.2021
Предполагается, что это поможет уменьшить растущие цены на мясо и стабилизировать их.
В Минсельхозе РФ заявили о намерении отменить пошлину на импорт мяса
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
Читайте нас на:

Министерство сельского хозяйства России обратилось в правительство с предложением обнулить пошлину на импорт мяса. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на письмо министерства в аппарат правительства от 1 ноября.
 
Такая мера должна помочь уменьшить растущие цены на мясо и стабилизировать их. В настоящее время за ввоз зарубежной продукции компании платят сбор 15 и 25% за говядину и свинину соответственно.

Ранее Министерство сельского хозяйства РФ допустило рост цен на молочную продукцию. Сообщается, что стоимость сырого молока у производителей составила 27,6 рублей за кг (+7,7% за год), а пастеризованного — 49,1 (7,9%). Цена сливочного масла достигла 526,3 рублей за кг (5,9%), а сыров — 391,5 (4,1%).

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.