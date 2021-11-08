В Минсельхозе РФ заявили о намерении отменить пошлину на импорт мяса

Министерство сельского хозяйства России обратилось в правительство с предложением обнулить пошлину на импорт мяса. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на письмо министерства в аппарат правительства от 1 ноября.



Такая мера должна помочь уменьшить растущие цены на мясо и стабилизировать их. В настоящее время за ввоз зарубежной продукции компании платят сбор 15 и 25% за говядину и свинину соответственно.

Ранее Министерство сельского хозяйства РФ допустило рост цен на молочную продукцию. Сообщается, что стоимость сырого молока у производителей составила 27,6 рублей за кг (+7,7% за год), а пастеризованного — 49,1 (7,9%). Цена сливочного масла достигла 526,3 рублей за кг (5,9%), а сыров — 391,5 (4,1%).