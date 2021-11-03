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СМИ: в Минсельхозе допустили рост цен на молочку

Майя Мусиенко
02:07 03.11.2021
Вероятный рост цен начнется 1 декабря этого года.
СМИ: в Минсельхозе допустили рост цен на молочку
© Фото: flickr
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Министерство сельского хозяйства РФ допустило рост цен на молочную продукцию. Об этом стало известно из доклада ведомства, подписанного замминистра Оксаной Лут, передают «Известия».

Сообщается, что стоимость сырого молока у производителей составила 27,6 рублей за кг (+7,7% за год), а пастеризованного — 49,1 (7,9%). Цена сливочного масла достигла 526,3 рублей за кг (5,9%), а сыров — 391,5 (4,1%).

По данным министерства, с 1 сентября в отрасли была введена маркировка продукции, которая может повлечь за собой дополнительные затраты. Это может стать причиной возможного отложенного, но экономически обоснованного подорожания.

В докладе также отмечается, что на протяжении года производители сдерживали резкий рост себестоимости продукции. Минсельхоз намерен выделить компаниям 10 млрд рублей субсидий в качестве компенсации за подорожавшие корма для скота, чтобы решить эту проблему.

В Минпромторге, в свою очередь, рассказали о соответствующих мерах, которые помогут избежать роста цен из-за маркировки. Тем не менее, магазины продолжают получать уведомления о подорожании молочной продукции на 5% с 1 декабря от некоторых производителей.

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