СМИ: в Минсельхозе допустили рост цен на молочку
Министерство сельского хозяйства РФ допустило рост цен на молочную продукцию. Об этом стало известно из доклада ведомства, подписанного замминистра Оксаной Лут, передают «Известия».
Сообщается, что стоимость сырого молока у производителей составила 27,6 рублей за кг (+7,7% за год), а пастеризованного — 49,1 (7,9%). Цена сливочного масла достигла 526,3 рублей за кг (5,9%), а сыров — 391,5 (4,1%).
По данным министерства, с 1 сентября в отрасли была введена маркировка продукции, которая может повлечь за собой дополнительные затраты. Это может стать причиной возможного отложенного, но экономически обоснованного подорожания.
В докладе также отмечается, что на протяжении года производители сдерживали резкий рост себестоимости продукции. Минсельхоз намерен выделить компаниям 10 млрд рублей субсидий в качестве компенсации за подорожавшие корма для скота, чтобы решить эту проблему.
В Минпромторге, в свою очередь, рассказали о соответствующих мерах, которые помогут избежать роста цен из-за маркировки. Тем не менее, магазины продолжают получать уведомления о подорожании молочной продукции на 5% с 1 декабря от некоторых производителей.