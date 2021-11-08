Мужчина попытался устроить поджог в вагоне скоростного экспресса в Японии
По данным телеканала, мужчина пытался развести огонь с помощью бумаги и зажигалки на полу, в результате чего в вагоне произошло задымление.
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В Японии задержан 69-летний мужчина, который пытался устроить поджог в вагоне скоростного экспресса «синкансэн». Об этом сообщил телеканал NHK.
Отмечается, что во время происшествия никто не пострадал. Мужчина был задержан полицией на следующей станции.
Ранее в столице Японии токийской полицией был арестован молодой человек, который начал размахивать ножом в вагоне поезда. Как сообщает телеканал NHK, из-за действий предполагаемого злоумышленника пострадали шесть человек.