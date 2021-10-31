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Мужчина ранил ножом 15 человек в токийском метро

Елизавета Потейчук
15:26 31.10.2021
По данным СМИ, неизвестный после нападения на пассажиров разлил в вагоне горючую жидкость и поджег ее.
© Видео: Twitter.com © Фото: Newslnt_, Twitter.com
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Согласно данным различных источников, в столице Японии токийской полицией был арестован молодой человек, который начал размахивать ножом в вагоне поезда. Как сообщает телеканал NHK, из-за действий предполагаемого злоумышленника пострадали шесть человек.

Поезд, который следовал по линии Кэйо, остановлен в городе Тефу столичного региона на станции Кокуре, передает телеканал. Кроме того, говорится в прессе, один из пострадавших предположительно «без признаков жизни». На данный момент у станции дежурят шесть автомобилей скорой помощи. Агенство Киодо, в свою очередь, сообщило, что после предполагаемого нападения пострадали, по меньшей мере, 15 человек.

После того, как мужчина начал размахивать ножом в поезде, по предварительной информации, он разлил горючую жидкость в вагоне и спровоцировал возгорание. Также в прессе отмечается, что в вагоне была распрыскана соляная кислота.

Ранее неизвестный устроил кровавую резню ножом в бельгийском ресторане. По данным СМИ, мужчина нанес несколько ударов молодой женщине и ее матери, после чего атаковал других посетителей заведения.

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