СМИ: Белоруссия предупредила Украину об остановке поставок электроэнергии

Пресса сообщила, что ряд участников энергетического рынка Украины получили от компании «Белэнерго» письмо, сообщающее об остановке поставок электроэнергии. В частности подобный документ якобы был направлен украинскому государственному предприятию «Энергоатом».

Как пишет СМИ, согласно указанной в письме информации, объединенная энергосистема Украины будто бы должна была остаться без поставок электроэнергии на основании рамочных договоров с ноября. В прессе добавили, что данное послание могли получить не все участники рынка.

Как пишет RT со ссылкой на украинские средства массовой информации, официальных комментариев «Белэнерго» изданием приведено не было.

Ранее стало известно, что Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину с 6 ноября. Согласно новому контракту, был составлен график поставок на весь месяц.