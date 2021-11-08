Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: Белоруссия предупредила Украину об остановке поставок электроэнергии

Анна Берестовая
23:28 08.11.2021
Пресса указала, что Белоруссия заранее уведомляла «Энергоатом» об остановке поставок электроэнергии.
СМИ: Белоруссия предупредила Украину об остановке поставок электроэнергии
© Фото: pexels.com
Читайте нас на:

Пресса сообщила, что ряд участников энергетического рынка Украины получили от компании «Белэнерго» письмо, сообщающее об остановке поставок электроэнергии. В частности подобный документ якобы был направлен украинскому государственному предприятию «Энергоатом».

Как пишет СМИ, согласно указанной в письме информации, объединенная энергосистема Украины будто бы должна была остаться без поставок электроэнергии на основании рамочных договоров с ноября. В прессе добавили, что данное послание могли получить не все участники рынка.

Как пишет RT со ссылкой на украинские средства массовой информации, официальных комментариев «Белэнерго» изданием приведено не было.

Ранее стало известно, что Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину с 6 ноября. Согласно новому контракту, был составлен график поставок на весь месяц.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:53 В стране и мире
СМИ: аспирант МГУ с девушкой найдены мертвыми в квартире в Москве
23:28 В стране и мире
СМИ: Белоруссия предупредила Украину об остановке поставок электроэнергии
21:11 В стране и мире
В ООН отреагировали на ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе
19:59 В стране и мире
Видео
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о стрельбе с польской стороны в районе границы
18:31 В стране и мире
Видео
Эксперт рассказал, смогут ли беженцы прорваться через границу Польши
Популярное
Видео
Ножи спецподразделений разрезали пулю в полете: уникальные кадры испытаний
Видео
Самую ядовитую змею в мире нашли в домашнем бассейне
Мясников рассказал, чем опасен прием обезболивающих
Раскрыта тайна гробницы одного из величайших рыцарей Средневековья
Назван продукт, который помогает быстро снизить уровень сахара в крови
Великий потоп: несколько крупных городов Земли могут уйти под воду к 2030 году
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.