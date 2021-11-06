Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики республики.

«Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября. В соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября», — сообщили в белорусском Минэнерго.

Было отмечено, что график поставок составляли, учитывая такие технические возможности, как режим работы энергосистемы и мощности генерирующего оборудования.

Ранее компания «Укрэнерго» сообщила, что Украина вынужденно активировала аварийную помощь из энергосистемы Белоруссии из-за повышенной аварийности на энергоблоках ТЭС, ее ориентировочный объем составил около 3500 МВт в час.

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина», первый зампред комитета по вопросам бюджета Иван Крулько заявлял, что по состоянию на 4 ноября на Украине из 88 энергоблоков на теплоэлектростанциях работало лишь 37.