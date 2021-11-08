Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и Армении

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Стороны обсудили вопросы региональной повестки дня и двусторонние отношения.

«Министры продолжили обмен мнениями в преддверии годовщины принятия трехстороннего Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 г», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В этот же день, 8 ноября, Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Руководители внешнеполитических ведомств также поделились друг с другом мнениями в преддверии даты принятия трехстороннего Заявления, при этом затронув аспекты региональных вопросов, международной проблематики и двустороннего союзничества.

Ранее премьер-министр Армении высоко оценил роль российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Пашинян подчеркнул, что боевые действия в Нагорном Карабахе прекратились после заключения трехстороннего соглашения.