Пашинян высоко оценил роль российских миротворцев в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценил роль российских миротворцев в обеспечении безопасности в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в интервью Общественному телевидению Армении.

Пашинян подчеркнул, что можно зафиксировать, что война в Карабахе была прекращена после подписания главами России, Армении и Азербайджана трехстороннего соглашения 9 ноября прошлого года, один из пунктов которого касается прекращения всех боевых действий в регионе.

«Высоко оцениваю в этом смысле роль России и усилия президента России», - сказал премьер-министр.

Он также заметил, что один из важных пунктов заявления полностью осуществлен - российские миротворцы размещены в Лачинском коридоре, который связывает Армению с Нагорным Карабахом.

«Мы высоко оцениваем их деятельность. Они играют ключевую роль в обеспечении безопасности, и это надо зафиксировать», - цитирует его «Интерфакс».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что миротворческий контингент РФ выступает гарантом перемирия в Нагорном Карабахе.