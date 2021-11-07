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Пашинян высоко оценил роль российских миротворцев в Карабахе

Анна Касаткина
21:21 07.11.2021
Премьер-министр Армении отметил, что боевые действия в Нагорном Карабахе прекратились после заключения трехстороннего соглашения.
Пашинян высоко оценил роль российских миротворцев в Карабахе
© Фото: Минобороны России
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценил роль российских миротворцев в обеспечении безопасности в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в интервью Общественному телевидению Армении.

Пашинян подчеркнул, что можно зафиксировать, что война в Карабахе была прекращена после подписания главами России, Армении и Азербайджана трехстороннего соглашения 9 ноября прошлого года, один из пунктов которого касается прекращения всех боевых действий в регионе.

«Высоко оцениваю в этом смысле роль России и усилия президента России», - сказал премьер-министр.

Он также заметил, что один из важных пунктов заявления полностью осуществлен - российские миротворцы размещены в Лачинском коридоре, который связывает Армению с Нагорным Карабахом.

«Мы высоко оцениваем их деятельность. Они играют ключевую роль в обеспечении безопасности, и это надо зафиксировать», - цитирует его «Интерфакс».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что миротворческий контингент РФ выступает гарантом перемирия в Нагорном Карабахе.

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