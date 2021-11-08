Два мальчика пропали в Пермском крае

В Пермском крае пропали два мальчика 10 и 13 лет. На поиски детей отправлены волонтеры и правоохранители. Местная прокуратура организовала проверку по данному факту.

«Прокуратура Верещагинского района Пермского края организовала проверку информации, опубликованной в сети Интернет, в связи с исчезновением 2-х несовершеннолетних детей. Установлено, что мальчики 10 и 13 лет самостоятельно, без ведома взрослых покинули место своего проживания в г. Верещагино», - говорится в сообщении на сайте прокуратуры Пермского края.

Последний раз мальчиков видели в воскресенье на улице Ульяновской в 16:00. По информации из соцсетей, дети ушли вместе. При этом в специализированных группах в соцсети, публикующих информацию о пропавших людях, указывается, что поисками детей занялись волонтеры поискового отряда, однако к вечеру понедельника дети найдены не были.

Ранее в Орловской области раскрыли убийство 11-летнего ребенка, совершенное 16 лет назад. Об этом сообщаил региональный глава МВД.