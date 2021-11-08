Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Два мальчика пропали в Пермском крае

Елизавета Потейчук
21:48 08.11.2021
В прокуратуре сообщили, что мальчики ушли из дома без ведома родителей.
Два мальчика пропали в Пермском крае
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
Читайте нас на:

В Пермском крае пропали два мальчика 10 и 13 лет. На поиски детей отправлены волонтеры и правоохранители. Местная прокуратура организовала проверку по данному факту.

«Прокуратура Верещагинского района Пермского края организовала проверку информации, опубликованной в сети Интернет, в связи с исчезновением 2-х несовершеннолетних детей. Установлено, что мальчики 10 и 13 лет самостоятельно, без ведома взрослых покинули место своего проживания в г. Верещагино», - говорится в сообщении на сайте прокуратуры Пермского края.

Последний раз мальчиков видели в воскресенье на улице Ульяновской в 16:00. По информации из соцсетей, дети ушли вместе. При этом в специализированных группах в соцсети, публикующих информацию о пропавших людях, указывается, что поисками детей занялись волонтеры поискового отряда, однако к вечеру понедельника дети найдены не были.

Ранее в Орловской области раскрыли убийство 11-летнего ребенка, совершенное 16 лет назад. Об этом сообщаил региональный глава МВД.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:11 В стране и мире
В ООН отреагировали на ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе
19:59 В стране и мире
Видео
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о стрельбе с польской стороны в районе границы
18:31 В стране и мире
Видео
Эксперт рассказал, смогут ли беженцы прорваться через границу Польши
16:23 Армия
Москва и Минск продлили сроки размещения в Белоруссии военных объектов РФ
13:33 В стране и мире
Видео
Толпу мигрантов на границе Польши и Белоруссии сняли с вертолета
Популярное
Видео
Ножи спецподразделений разрезали пулю в полете: уникальные кадры испытаний
Видео
Самую ядовитую змею в мире нашли в домашнем бассейне
Мясников рассказал, чем опасен прием обезболивающих
Раскрыта тайна гробницы одного из величайших рыцарей Средневековья
Назван продукт, который помогает быстро снизить уровень сахара в крови
Великий потоп: несколько крупных городов Земли могут уйти под воду к 2030 году
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.