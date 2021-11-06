Убийство ребенка 16-летней давности раскрыли в Орловской области

В Орловской области раскрыто убийство 11-летнего ребенка, совершенное 16 лет назад. Об этом сообщает региональный главк МВД.

В июле 2005 года жительница села Казарь обратилась в полицию с заявлением о пропаже малолетнего внука. Правоохранители и волонтеры провели поиски в селе, в прилегающей лесополосе, на побережье реки, железнодорожных путях и в других местах, однако мальчика найти не удалось. По факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Спустя несколько месяцев местный житель во время сбора грибов в лесу обнаружил принадлежавший мальчику велосипед, спрятанный под листьями и ветками.

«В результате кропотливой работы... удалось установить личность мужчины, который может быть причастен к совершению противоправного деяния в отношении несовершеннолетнего. Им оказался задержанный ранее по подозрению в убийстве 9-летней девочки и других преступлениях житель села Казарь, который находится под стражей», - рассказали в ведомстве.

Костные останки, предположительно принадлежащие ребенку, обнаружили в лесном массиве. Их направят на экспертизу. Поисковые и оперативные мероприятия, а также следственные действия по делу продолжаются.