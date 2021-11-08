СМИ: сирийские военные отразили израильские авиаудары

Сирийские военные отразили израильские авиаудары в центральном и прибрежном районах Сирии, сообщают местные СМИ. По данным агентства САНА, сирийские ПВО сбили большинство ракет, однако, в результате атаки, ранено двое военнослужащих САР.

«Военный источник сообщил, что израильский противник осуществил воздушную атаку, нанеся удары по некоторым объектам в центральных и прибрежных районах Сирии. Сирийские ПВО сбили большинство израильских ракет. В результате агрессии были ранены двое военнослужащих и нанесен материальный ущерб», - пишет агентство.

В то же время издание The Jerusalem Post сообщает, что удары были нанесены около городов Хомс и Тартус.

«Согласно первоначальным сообщениям сирийских источников, удары были нанесены по местам вблизи Хомса на западе Сирии и Тартуса на побережье», - говорится в сообщении.

В конце октября израильские истребители F-16 нанесли удар по объектам ПВО САР. В результате авиаудара двое сирийских военнослужащих были ранены, кроме этого был нанесен незначительный ущерб инфраструктуре.