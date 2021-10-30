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Израильские истребители нанесли удар по объектам ПВО САР

Елизавета Потейчук
22:00 30.10.2021
В результате удара израильских истребителей F-16 двое сирийских военнослужащих получили ранения.
Израильские истребители нанесли удар по объектам ПВО САР
© Фото: Минобороны России
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Вблизи Голанских высот четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли авиаудар с помощью восьми управляемых ракет «Delilah» по объектам ПВО САР, которые находились на 20 км западнее и на 12 км северо-западнее Дамаска. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Две ракеты были уничтожены благодаря дежурным силам сирийских ПВО с применением зенитного-ракетного комплекса «Бук-М2Э». В результате авиаудара двое военнослужащих САР были ранены, а также был нанесен незначительный ущерб инфраструктуре.

В Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки со стороны террористов группировки «Джабхат Ан-Нусра»* было совершено девять обстрелов. В Алеппо зафиксировано четыре обстрела, в Идлибе - три обстрела, в Латакии - один обстрел, в Хаме - один обстрел.

Продолжается выполнение положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании». На севере Сирии, в городах Айн-Исса и Тель Рифъат российские военнослужащие продолжают проводить миротворческие мероприятия. Благодаря российскому военному присутствию в населенных пунктах на регулярной основе проводятся гуманитарные акции, а также обеспечена безопасность движения гражданских автоколонн. В Тель Рифъате одним из главных мероприятий по стабилизации обстановки является совместное патрулирование, проводимое российскими военнослужащими с сирийскими, либо турецкими коллегами.

Подразделениями российской военной полиции проведено патрулирование в провинции Алеппо по маршрутам Аджами - Бозгекли и обратно, Аджаим - Каракозак и обратно, Гариб - Айтувайран - Фаукани и обратно; в провинции Хасеке по маршрутам Айн-Иса - Телль-Тамр и обратно, Камишлия - Айн-Дивар и обратно.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

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