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Володин заявил о готовности Госдумы заняться делом Рашкина после обращения генпрокурора

Анна Назайкина
09:20 05.11.2021
Ранее охотничий билет на имя депутата обнаружили на месте незаконной охоты в Саратовской области.
Володин заявил о готовности Госдумы заняться делом Рашкина после обращения генпрокурора
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Госдума незамедлительно созовет заседание по делу депутата от КПРФ Валерия Рашкина, будет рассмотрен вопрос изъятия у него депутатского иммунитета, если поступит соответствующее обращение от генпрокурора. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента России Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия-24».

«Если в ходе следствия потребуется, чтобы депутат был привлечен к ответственности, генеральный прокурор обратится в Государственную думу с просьбой о снятии иммунитета, которым обладает Рашкин Валерий Федорович. Если такое произойдет, мы не будем откладывать рассмотрение вопроса, незамедлительно назначим заседание, заслушаем аргументы генерального прокурора и примем решение», - сказал он.

Ранее стало известно, что уголовное дело о незаконной охоте в Саратовской области с участием Валерия Рашкина передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ.

В ведомстве сообщали, что следователи рядом с местом разделки туши лося обнаружили два чехла от охотничьего оружия. Также в СК уточнили, что в одном из них был найден охотничий карабин с прицелом ночного видения. Во втором находились патроны, тренога, а также охотничий билет и разрешение на ношение оружия на имя Рашкина.

В настоящий момент продолжаются допросы свидетелей, которые подтвердили нахождение Валерия Рашкина в районе места охоты. Кроме того, следователи изучают видеоматериалы. Устанавливается полная картина произошедшего.

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