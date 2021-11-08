В стране и мире Путин наградил Гинцбурга орденом Александра Невского Елизавета Потейчук Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи получил награду за заслуги в сфере здравоохранения. © Фото: Евгений Одиноков РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин наградил директора Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга орденом Александра Невского за заслуги в области здравоохранения. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. «За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Гинцбурга Александра Леонидовича - директора федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи», - сказано в тексте указа. Ранее Владимир Путин утвердил основы госполитики в сфере стратегического планирования в России. Документ вступает в силу со дня его подписания. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика