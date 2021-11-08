Путин наградил Гинцбурга орденом Александра Невского
Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи получил награду за заслуги в сфере здравоохранения.
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Президент России Владимир Путин наградил директора Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга орденом Александра Невского за заслуги в области здравоохранения. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Гинцбурга Александра Леонидовича - директора федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи», - сказано в тексте указа.
Ранее Владимир Путин утвердил основы госполитики в сфере стратегического планирования в России. Документ вступает в силу со дня его подписания.