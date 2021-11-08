Миротворцы ОДКБ готовятся помочь «беженцам» и отразить «атаку» на КПП на учениях «Нерушимое братство»

Организовать лагерь беженцев, обеспечить безопасность прохождения гуманитарных грузов, и при необходимости отразить атаку на контрольно-пропускной пункт. К выполнению этих и других задач приступили миротворцы шести государств ОДКБ - участники учений «Нерушимое братство».

Первые практические занятия начались на полигоне Казанского танкового училища. Военнослужащие России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Таджикистана и Киргизии поэтапно отработают вопросы проведения миротворческих операций с учетом опыта, приобретенного в Сирии и Нагорном Карабахе.

В ходе учений задействовано самое современное техническое оснащение. Комплекс наблюдения мониторит обстановку на удалении в несколько километров, а умные часы отслеживают координаты и самочувствие каждого миротворца. И если вовремя не поступает сигнал, то на место выдвигается оперативная группа.

На тренировках будет использован ручной комплекс борьбы с беспилотниками «Гарпун-3». Система обнаруживает дроны в радиусе двух километров. Комплекс блокирует каналы управления беспилотника и лишает возможности получать команды от оператора. Для этого нужно направить «Гарпун-3» в сторону БПЛА и нажать на спусковой крючок.

Совместные учения миротворцев продлятся до конца недели. Их финалом станет блокирование населенного пункта, захваченного незаконными вооруженными формированиями.