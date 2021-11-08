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Вакцинация и отрицательные тесты: как защищены от COVID-19 учения ОДКБ в Казани

Тимур Шерзад
Павел Кольцов
10:36 08.11.2021
Некоторые приехали со своей техникой, остальным будет предоставлена техника российская. «Нерушимое братство» - это учения миротворческих сил. Основа нашего контингента - миротворческая бригада ЦВО из Самарской области.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Совместные учения стран ОДКБ «Нерушимое братство - 2021» открываются сегодня в Казани. С полигона, где совсем скоро пройдет церемония открытия, на прямую связь со студией выходит Павел Кольцов. 

«Все шесть стран ОДКБ прислали своих военных. Это Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Таджикистан и, конечно, Россия. Все уже приехали в Казань. Ждем церемонию открытия. Военные прошли обязательную проверку сертификатов о вакцинации и тестов на отсутствие коронавируса», - отметил корреспондент.

Некоторые приехали со своей техникой, остальным будет предоставлена техника российская. «Нерушимое братство» - это учения миротворческих сил. Основа нашего контингента - миротворческая бригада ЦВО из Самарской области. Также подразделения связи, специального назначения, радиоэлектронной борьбы.

«Воинские контингенты отработают проведение совместных миротворческих операций. Можно сказать, в деталях. Например, вот вы видите блокпост, сразу после открытия наши военные проведут здесь занятие с коллегами из Армении - как организовать патрулирование, блокпост и службу на нем. В другой день с белорусами, например, отработают инженерную разведку дорог. То есть каждый день что-то новое», - сообщил корреспондент «Звезды».

Большая совместная операция учений с полным боекомплектом, освобождением здания от условных террористов, по словам корреспондента, пройдет в заключительный день. Учения завершатся в пятницу.

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