В ПФР назвали четыре причины прекращения выплаты пенсий

Выплата пенсий в России может быть приостановлена по четырем причинам. О них рассказали в Пенсионном фонде России. Отмечается, что во всех случаях выплаты могут быть приостановлены на шесть месяцев, в течение которых человек должен предоставить в ПФР необходимые документы для возобновления пенсии.

Как сообщает «Московский комсомолец», начисление пенсии может быть остановлено, если человек не получает положенную сумму в течение полугода. Также выплаты могут отменить, если человек не подтвердит вовремя инвалидность.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства выплаты могут остановить при окончании срока вида на жительство. Пенсия по потере кормильца прекращает выплачиваться после достижения 18-летнего возраста. Исключения составляют обучающиеся в ВУЗах на очной форме - в таком случае выплаты продолжаются до 23 лет.

С 1 ноября у некоторых категорий пожилых россиян увеличиваются пенсии. Тем, кому 80 и более лет, удваивают фиксированную часть. Кроме того, защитники блокадного Ленинграда единовременно получат прибавку. В общей сложности федеральную выплату должны получить более 75 тысяч человек.