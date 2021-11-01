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Россиянам напомнили, у кого с ноября увеличивается пенсия

Анна Назайкина
09:48 01.11.2021
Так, защитники блокадного Ленинграда единовременно получат по 50 тысяч рублей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: voffka offka, Pixabay
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С 1 ноября у некоторых категорий пожилых россиян увеличиваются пенсии. Тем, кому 80 и более лет, удваивают фиксированную часть. Она увеличится с 6 044 до 12 088 рублей. Для этого писать какие-либо заявления не нужно - средства будут начислены автоматически.

Кроме того, защитники блокадного Ленинграда единовременно получат прибавку - по 50 тысяч рублей. Решение об этом приурочено к 80-летию открытия Дороги жизни, по которой шло снабжение города в годы войны.

В общей сложности федеральную выплату должны получить более 75 тысяч человек, на это было направлено четыре миллиарда рублей. Деньги ветеранам, которые награждены медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», Пенсионный фонд России начислит автоматически.

Еще одной категории пенсионеров - бывшим летчикам гражданской авиации и шахтерам - проиндексируют доплаты к пенсии. До 30 апреля летчики получали дополнительно 12 475,83 рубля, а шахтеры - 3 852,36. Эти доплаты пересматривают каждые три месяца.

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