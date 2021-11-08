Врачи предупредили о вреде долгого сна для мозга

Продолжительность сна более 6,5 часов в сутки может привести к снижению когнитивных способностей. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Университета Джорджа Вашингтона в ходе соответствующего исследования. Результаты научной работы опубликованы в журнале Brain.

В эксперименте приняли участие сто пожилых людей возрасте от 75 до 80 лет. Ученые учли не только возраст, но и наследственность и наличие специфических белков: тау-белка и бета-амилоида, ассоциированных с болезнью Альцгеймера.

Специалисты отслеживали состояние здоровья участников исследования на протяжении пяти лет, также наблюдения велись за продолжительностью и качеством сна. Для этих целей периодически проводилась электроэнцефалография в ночное время.

Оказалось, что низкокачественный сон длительностью как менее 4,5 часов, так и более 6,5 часов негативно сказывается на когнитивных функциях человека.