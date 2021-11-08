Вспышка нового вируса Зика настигла Индию

В Индии объявлена вспышка нового вируса под названием Зика. Сообщается, что инфекция быстро распространяется, из-за чего властями было принято решение сформировать бригаду экстренной помощи.

Как сообщает газета Hindustan Times, у 89 человек, 17 из которых - дети, был зарегистрирован вирус Зика. Первый случай заражения инфекцией был зарегистрирован в Канпуре 23 октября, и с тех пор число случаев заболевания стремительно растет.

«Из 89 инфицированных (в Канпуре) 55 мужчин и 34 женщины. Среди них 23 человека моложе 21 года. Из общего числа инфицированных 12 человек являются военнослужащими ВВС Индии. В их число входят 11 мужчин и одна женщина», - заявил судья района Канпур Вишак Джи Айер.

Вирус Зика - это флавивирус, который переносится комарами, впервые его выявили в 1947 году у обезьян в Уганде. Симптомы у большинства зараженных не развиваются. Они, как правило, проявляются в повышенной температуре тела, сыпи, конъюнктивите, болях в мышцах и суставах, общем недомогании и головной боли, которая обычно длится от двух до семи дней. Проявления инфекции, как правило, выражены слабо.

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