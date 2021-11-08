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Вспышка нового вируса Зика настигла Индию

Елизавета Потейчук
17:28 08.11.2021
Первый случай заражения вирусом Зика произошел 23 октября в штате Канпур.
Вспышка нового вируса Зика настигла Индию
© Фото: Muhammad Fauzy, ZUMAPRESS, Globallookpress
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В Индии объявлена вспышка нового вируса под названием Зика. Сообщается, что инфекция быстро распространяется, из-за чего властями было принято решение сформировать бригаду экстренной помощи.

Как сообщает газета Hindustan Times, у 89 человек, 17 из которых - дети, был зарегистрирован вирус Зика. Первый случай заражения инфекцией был зарегистрирован в Канпуре 23 октября, и с тех пор число случаев заболевания стремительно растет.

«Из 89 инфицированных (в Канпуре) 55 мужчин и 34 женщины. Среди них 23 человека моложе 21 года. Из общего числа инфицированных 12 человек являются военнослужащими ВВС Индии. В их число входят 11 мужчин и одна женщина», - заявил судья района Канпур Вишак Джи Айер.

Вирус Зика - это флавивирус, который переносится комарами, впервые его выявили в 1947 году у обезьян в Уганде. Симптомы у большинства зараженных не развиваются. Они, как правило, проявляются в повышенной температуре тела, сыпи, конъюнктивите, болях в мышцах и суставах, общем недомогании и головной боли, которая обычно длится от двух до семи дней. Проявления инфекции, как правило, выражены слабо.

Ранее эксперт перечислил натуральные средства защиты от комаров. По словам эксперта, одним из наиболее эффективных растительных средств от комаров является пижма желтая.

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