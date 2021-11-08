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Вирусолог рассказал о резком росте заражений COVID-19 у детей с появлением дельта-штамма

Елизавета Потейчук
16:34 08.11.2021
Евгений Тимаков объяснил, что с наибольшей вероятностью ребенок заболеет коронавирусом в случае, если все члены его семьи заражены COVID-19.
Вирусолог рассказал о резком росте заражений COVID-19 у детей с появлением дельта-штамма
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости
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Врач-вирусолог Евгений Тимаков заявил, что в России дети стали чаще заболевать инфекцией COVID-19 с момента появления в стране нового штамма вируса «дельта». Об этом врач рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Если болеют все (члены семьи), то однозначно, 80-90%, что ребенок заболеет», - считает Примаков.

Вирусолог также подчеркнул, что дети становятся основным источником распространения коронавируса.

Ранее врач-педиатр назвала назвала специфический симптом коронавируса у детей. По ее словам, у детей, которые инфицированы COVID-19, часто развиваются проблемы с ЖКТ, причем чем меньше возраст ребенка, тем сильнее у него выражены гастроэнтерологические проблемы.

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