Вирусолог рассказал о резком росте заражений COVID-19 у детей с появлением дельта-штамма

Врач-вирусолог Евгений Тимаков заявил, что в России дети стали чаще заболевать инфекцией COVID-19 с момента появления в стране нового штамма вируса «дельта». Об этом врач рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Если болеют все (члены семьи), то однозначно, 80-90%, что ребенок заболеет», - считает Примаков.

Вирусолог также подчеркнул, что дети становятся основным источником распространения коронавируса.

Ранее врач-педиатр назвала назвала специфический симптом коронавируса у детей. По ее словам, у детей, которые инфицированы COVID-19, часто развиваются проблемы с ЖКТ, причем чем меньше возраст ребенка, тем сильнее у него выражены гастроэнтерологические проблемы.