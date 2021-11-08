Педиатр назвала специфический симптом COVID-19 у детей

У детей, которые инфицированы коронавирусом, часто развиваются проблемы с ЖКТ. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала врач-педиатр, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова. По ее словам, чем младше дети, тем сильнее у них выражены гастроэнтерологические проблемы при инфицировании COVID-19.

«У детей, как и при всех респираторных инфекциях, чем они младше, тем больше выражены гастропроблемы, такие как боли в животе, разжиженный стул, общее недомогание. И у маленьких детей обычно любая респираторная инфекция задействует желудочно-кишечный тракт в силу физиологических особенностей», - пояснила специалист.

Она добавила, что ребенок не всегда может сам рассказать об отсутствии обоняния, поэтому взрослым нужно задавать уточняющие вопросы. В целом клинические проявления коронавирусной инфекции у детей не сильно отличаются от течения заболевания у взрослых, отметила Добрецова.

При этом пока неизвестно, как в долгосрочной перспективе скажется на здоровье ребенка перенесенный COVID-19, резюмировала доктор.