Москва и Минск продлили сроки размещения в Белоруссии военных объектов РФ

Москва и Минск продлили сроки действия соглашений о размещении на территории Белоруссии российских военных объектов.

Сроки аренды объектов продлены еще на 25 лет, следует из протоколов между правительствами РФ и Белоруссии. Соотвестствующие докуметы размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

В 1995 году Белоруссия и Россия подписали межправительственные соглашения о порядке использования радиоузла Барановичи системы предупреждения о ракетном нападении (размещен в Ганцевичах) и о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка (зональный пункт связи ВМФ РФ). Оба соглашения остаются в силе в течение 25 лет и могут продлеваться по письменной договоренности сторон.

Ранее, 20 октября Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали документы о продлении сроков действия этих соглашений. Также глава российского военного ведомства анонсировал 139 мероприятий военного сотрудничества РФ и Белоруссии в 2022 году.