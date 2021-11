В стране и мире СМИ: Китай построил макеты авианосцев США для тестирования оружия Алексей Курильченко Спутник сделал снимки объектов на территории Китая, напоминающих формой корабли ВМС США. © Фото: Hu Wenkai, ZUMAPRESS, Globallookpress Читайте нас на: В пустыне в китайском районе Синьцзян появились объекты, напоминающие формой авианосцы и другие корабли американского флота. Объекты были запечатлены спутником с орбиты. Как сообщает агентство Reuters, они могут быть использованы Китаем как мишени при проведении учений. Отмечается, что на территории пустыни НОАК обычно тестирует баллистические ракеты. «Эти макеты доказывают, что Китай разрабатывает противокорабельное вооружение, направленное против ВМС США. Это может быть связано с тем, что между двумя странами сохраняется напряженность в Южном Китайском море», - пишет издание. China Builds Missile Targets Shaped Like U.S. Aircraft Carrier, Destroyers in Remote Desert - USNI News



Satellite image: @Maxarhttps://t.co/TM9rnTYqox pic.twitter.com/5snxpZWJ4z — USNI News (@USNINews) November 7, 2021 На снимках можно увидеть макет авианосца и как минимум две модели эсминца типа «Арли Берк». Также запечатлена модель на рельсах, которую могут использовать для имитации движущейся мишени. Собеседник издания предположил, что создание такого полигона в пустыне обусловлено секретностью, при это территория не подходит для имитации боевых действий в море. Ранее пресса сообщила, что в августе Китай якобы провел испытания гиперзвуковой ракеты, которая способна нести ядерное оружие, и этим будто бы «застал врасплох» Соединенные Штаты. Согласно Financial Times, прогресс, которого государство якобы добилось в разработке гиперзвукового вооружения, ошарашил США.