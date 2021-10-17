Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: «поразительный прогресс» Китая в вооружениях ошарашил разведку США

Анна Берестовая
04:08 17.10.2021
Военный прогресс Китая «застал врасплох» разведслужбы Соединенных Штатов.
СМИ: «поразительный прогресс» Китая в вооружениях ошарашил разведку США
© Фото: Lian Zhen XinHua Globallookpress
Читайте нас на:

Пресса сообщила, что в августе Китай якобы провел испытания гиперзвуковой ракеты, которая способна нести ядерное оружие, и этим будто бы «застал врасплох» Соединенные Штаты. Согласно Financial Times, ссылающемуся на источники, американская разведка, как сообщается, не была готова к подобной впечатляющей демонстрации космического потенциала от КНР.

Как пишет издание, китайская ракета не достигла заданной цели, тем не менее прогресс, которого государство якобы добилось в разработке гиперзвукового вооружения, ошарашил США. Америка, согласно СМИ, считала, что Китай продвинулся в своих разработках гораздо меньше, чем будто бы показало испытание.

«Мы понятия не имеем, как они это сделали», - признался один из источников газеты.

В Пентагоне при этом, как пишет пресса, ограничились лишь словами озабоченности в отношении развития военных возможностей КНР. Согласно Financial Times, военное ведомство США никак не стало комментировать информацию о якобы произведенном испытании гиперзвуковой ракеты.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:23 В стране и мире
Синоптик рассказал, когда ждать тепло в Москве и области
02:06 В стране и мире
СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве британского депутата
00:30 В стране и мире
Видео
«Киноэкипаж» перешел с МКС в «Союз» для возвращения на Землю
23:20 В стране и мире
Видео
МВД показало фото подозреваемых по делу об отравлении 18 человек в Екатеринбурге
22:39 В стране и мире
В Сети появилось видео якобы с места гибели российских туристов в Албании
Популярное
Видео
В Харькове машинист метро сам «наказал» дебошира
Детали гибели туристов в Албании стали известны благодаря камерам наблюдения
Видео
БПК Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» не допустил нарушения границы эсминцем ВМС США
Видео
Уникальные кадры уничтожения беспилотного вертолета «Панцирями» в Сербии
Билл Клинтон госпитализирован с заражением крови
Менеджер Саши Спилберг сообщила о ее исчезновении
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.