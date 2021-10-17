СМИ: «поразительный прогресс» Китая в вооружениях ошарашил разведку США

Пресса сообщила, что в августе Китай якобы провел испытания гиперзвуковой ракеты, которая способна нести ядерное оружие, и этим будто бы «застал врасплох» Соединенные Штаты. Согласно Financial Times, ссылающемуся на источники, американская разведка, как сообщается, не была готова к подобной впечатляющей демонстрации космического потенциала от КНР.

Как пишет издание, китайская ракета не достигла заданной цели, тем не менее прогресс, которого государство якобы добилось в разработке гиперзвукового вооружения, ошарашил США. Америка, согласно СМИ, считала, что Китай продвинулся в своих разработках гораздо меньше, чем будто бы показало испытание.

«Мы понятия не имеем, как они это сделали», - признался один из источников газеты.

В Пентагоне при этом, как пишет пресса, ограничились лишь словами озабоченности в отношении развития военных возможностей КНР. Согласно Financial Times, военное ведомство США никак не стало комментировать информацию о якобы произведенном испытании гиперзвуковой ракеты.