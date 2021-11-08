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Владислав Шульга признан виновным в отравлении таллием работников предприятия под Ростовом

Алексей Курильченко
15:04 08.11.2021
Житель Таганрога приговорен к восьми годам лишения свободы за отравление сотрудников предприятия.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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На основании предоставленных следствием доказательств суд признал жителя Таганрога Владислава Шульгу виновным в отравлении сотрудников предприятия, на котором он работал. По версии следствия, Шульга добавил в питьевую воду вещество, содержащее ядовитый таллий. Предполагается, что обвиняемый сделал это, руководствуюсь личной неприязнью.

«Это было рано утром, когда на работе еще никого нет. При выходе с лестницы посмотрел, какие бутылки находятся в коридоре и увидев нужную снял с нее крышку, достал из кармана баночку с раствором, вылил содержимое в бутылку и поставил крышку на место», - заявил обвиняемый следователям.

Суд приговорил Шульгу к восьми годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

Инцидент произошел в 2017 году. В результате действий Шульги среду сотрудников предприятия произошло массовое отравление. Один человек получил тяжкий вред здоровью, 26 - средней тяжести, еще семеро получили отравление в легкой форме.

Ранее уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова приговорили к 16 годам лишения свободы за отравление 30 человек. По версии следствия, он знакомился с людьми, употребляющими спиртные напитки, и убеждал их выпить ядовитое вещество. После этого Сабанов грабил пострадавших.

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