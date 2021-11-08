Телеканал «Звезда» на facebook
ОПК ОПК ОПК

В авиапроме РФ заявили, что вертолеты на электричестве станут реальностью после 2030 года

Андрей Аркадьев
15:10 08.11.2021
Холдинг «Вертолеты России» ведет разработку однодвигательного вертолета, который может использовать в том числе и электрический двигатель.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
Читайте нас на:

В России разрабатываются вертолеты с гибридной силовой установкой, которую в перспективе заменят на электродвигатель. Об этом сообщил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

«Мы развиваем направление – сначала мы идем в область гибридной силовой установки, когда вместе с газотурбинным двигателем ставится еще батарея, которая делает вертолет более безопасным. В случае отказа двигателя он может порядка до 5 минут находиться в воздухе и экипаж может подобрать площадку с воздуха для аварийной посадки. И следующий этап – это электричество», - сказал Богинский.

По словам гендиректора, после 2030 года винтокрылые машины с двигателями на электрической тяге могут стать серьезной реальностью. Он отметил, что специалисты холдинга разрабатывают однодвигательный вертолет. Гендиректор добавил, что проект начат в 2016 году, сейчас компания на этапе изготовления первого летного прототипа и создания стендовой базы для проведения наземных и летных испытаний.

Также, по словам Богинского, холдинг с 2021 по 2025 годы планирует произвести свыше 1100 вертолетов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.