В авиапроме РФ заявили, что вертолеты на электричестве станут реальностью после 2030 года

В России разрабатываются вертолеты с гибридной силовой установкой, которую в перспективе заменят на электродвигатель. Об этом сообщил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

«Мы развиваем направление – сначала мы идем в область гибридной силовой установки, когда вместе с газотурбинным двигателем ставится еще батарея, которая делает вертолет более безопасным. В случае отказа двигателя он может порядка до 5 минут находиться в воздухе и экипаж может подобрать площадку с воздуха для аварийной посадки. И следующий этап – это электричество», - сказал Богинский.

По словам гендиректора, после 2030 года винтокрылые машины с двигателями на электрической тяге могут стать серьезной реальностью. Он отметил, что специалисты холдинга разрабатывают однодвигательный вертолет. Гендиректор добавил, что проект начат в 2016 году, сейчас компания на этапе изготовления первого летного прототипа и создания стендовой базы для проведения наземных и летных испытаний.

Также, по словам Богинского, холдинг с 2021 по 2025 годы планирует произвести свыше 1100 вертолетов.