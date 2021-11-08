«Сам себе оператор»: медвежонок в Саяно-Шушенском заповеднике снял уникальное видео

Медвежонок в Саяно-Шушенском заповеднике обнаружил фотоловушку и, сменив лапой ракурс съемки, забрался на дерево. В результате на видео оказалось запечатлено, как косолапый ловко лазает по дереву. Об этом сообщили в пресс-службе Саяно-Шушенского заповедника.

Зверь словно специально поправляет камеру, чтобы в объектив попали кадры из жизни медвежьего семейства: медвежонок ловко и быстро залезает на дерево, бросая сверху ветки, а затем спускается на землю, медведица в это время, стоя на двух лапах, трется о ствол, говорится в сообщении.

В заповеднике уточнили, что медведи в Саяно-Шушенском часто выражают заинтересованность фотоловушкой. Обнаружив камеру, животные пытаются ее понюхать, потрогать лапой, «попробовать на зуб», сорвать с места и разобрать.

На территории Саяно-Шушенского заповедника живут около 250 бурых медведей. В летнее время их можно встретить практически на всех маршрутах охраняемой территории.