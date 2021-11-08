Танки Т-72Б3М поступят на базу РФ в Таджикистане в ноябре

Российская 201-я военная база в Таджикистане получит первые эшелоны с современными танками Т-72Б3М в ноябре. Об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

«До конца этого года мы завершим перевооружение танкового батальона, получаем 30 глубоко модернизированных танков Т-72Б3М», - сказал он журналистам на церемонии вручения наград победителям окружного этапа фестиваля прессы «Центральный Медиа-Ас - 2021».

Ранее российская военная база в Таджикистане получила новейшие образцы стрелкового вооружения, а также огнеметы повышенной дальности и ПЗРК «Верба». Также на вооружение военной базы поступила партия новых противотанковых ракетных комплексов «Корнет».

Т-72 разработан и производился «Уралвагонзаводом» в Нижнем Тагиле. Стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик. На танк могут устанавливаться прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.