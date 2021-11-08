Под Казанью стартовали учения миротворцев ОДКБ «Нерушимое братство-2021»

Учения миротворцев ОДКБ «Нерушимое братство-2021» стартовали на полигоне Казанского танкового командного училища под Казанью.

«Для нейтрализации потенциальных угроз в нынешних условиях как никогда востребованы взаимодействие и сплоченность государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности, а также динамичное наращивание союзничества в военной сфере. От нас требуется полная готовность в любой момент обеспечить безопасность и поддержать мир в наших странах», - отметил на церемонии открытия командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

По его словам, на учениях будут отработаны вопросы планирования и проведениям миротворческих операций. Будет использован опыт, полученный войсками округа в Сирии и Нагорном Карабахе.

«Для проведения совместных действий из воинских контингентов шести государств в кратчайшие сроки мы создадим мощную разнородную группировку войск с единой системой управления, способную оперативно выполнять весь спектр задач по борьбе с международным терроризмом, преодолению конфликтов и защите мирного населения», - сказал Лапин.

К учениям привлечены воинские контингенты России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Основа российского контингента - миротворцы Центрального военного округа из Самарской области. Также со стороны России участвуют силы и средства подразделений связи, спецназа, РЭБ, РХБЗ, а также военной полиции ЦВО.

Учения завершатся тактическим эпизодом блокирования захваченного незаконными вооруженными формирования населенного пункта с последующим уничтожением условного противника.

Учения проводят в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств коллективной безопасности ОДКБ. Непосредственное руководство осуществляет командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

Участниками учений станут 1800 человек, они представят вооруженные силы и правоохранительные органы стран ОДКБ. Также будет задействовано около трехсот единиц вооружения, включая 8 вертолетов Ми-8 и Ми-24, а также 2 бомбардировщика Су-34.