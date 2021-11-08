Мишустин объявил о цифровой трансформации в промышленности РФ

Правительство РФ планирует провести масштабную цифровую трансформацию в сфере промышленности и внедрить инновационные технологии в течение ближайших лет. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

«Страны, которые смогут раньше других провести цифровизацию промышленности, станут технологическими лидерами - у нас есть для этого все возможности. В течение ближайших лет планируется реализовать четыре проекта по инновационному развитию обрабатывающей отрасли. Масштабная цифровая трансформация будет сконцентрирована на внедрении российских решений в сфере информационных технологий на предприятиях», - заявил Мишустин.

По словам премьера, финансирование отечественных цифровых проектов в области промышленного ПО будет увеличено в четыре раза. В список проектов входят технологии «Интернета вещей», искусственного интеллекта, робототехники, сенсорики, виртуальной и дополненной реальности.

Россия стала одной из первых стран, внедривших нейросети. Искусственный интеллект теперь может создавать картины, оценивать состояние человеческого здоровья и писать музыку. Машины способны совершать человеческие действия, творить и выполнять тяжелую работу. Для регулирования работы искусственного интеллекта был создан специальный кодекс этики.