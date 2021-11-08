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Астероид размером с Эйфелеву башню несется к Земле

Светлана Иванова
11:04 08.11.2021
Небесное тело пролетит на расстоянии 3,9 млн км от Земли 11 декабря.
Астероид размером с Эйфелеву башню несется к Земле
© Фото: Chris Meaney, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Астероид, размер которого сопоставим с Эйфелевой башней, приблизится к нашей планете в декабре. Как сообщает издание Daily Record со ссылкой на данные NASA, речь идет о космическом объекте под названием 4660 Nereus, чья длина составляет 330 метров.

«Астероид 4660 Nereus размером почти в три раза больше футбольного поля классифицируется как потенциально опасный астероид», - уточнили в статье.

Небесное тело отнесли к потенциально опасным астероидам. Nereus приблизится к Земле 11 декабря, астероид должен пролететь мимо нашей планеты на расстоянии 3,9 миллиона километров (примерно в 10 раз больше, чем расстояние между Землей и Луной).

Объект получил название в честь древнегреческого бога водяной стихии, олицетворяющего спокойную морскую глубину.

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