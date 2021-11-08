ФСБ пресекла нелегальное производство сигарет с оборотом 100 миллионов рублей в год

Сотрудники ФСБ и СК РФ пресекли в Ярославской области нелегальное производство табачной продукции.

«Изъято более 133 тысяч пачек сигарет, табак массой свыше 14 тонн, а также финансовая документация, подтверждающая теневую экономическую деятельность», - сообщили в ФСБ.

Отмечается, что установлены факты реализации немаркированной табачной продукции с мая 2020 года по июль 2021 года на сумму свыше 100 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ФСБ пресекла деятельность финансовых мошенников на 150 миллиардов рублей. В ходе более 60 обысков и следственных действий, проведенных в Москве и Петербурге, правоохранители изъяли денежные средства на сумму более 20 миллионов рублей.