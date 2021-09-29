ФСБ пресекла деятельность финансовых мошенников на 150 миллиардов рублей

В результате комплекса проведенных следственных мероприятий сотрудники УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявили и пресекли деятельность преступного сообщества, созданного на территории Санкт-Петербурга и Москвы.

Как сообщили в пресс-службе ведомств, преступники промышляли совершением правонарушений в сфере финансового мошенничества.

«В том числе для оказания незаконных услуг по минимизации налогооблагаемой базы реальным субъектам финансово-хозяйственной деятельности с использованием "бумажного" НДС, на сумму более 150 миллиардов рублей», - отмечено в пресс-релизе.

В ходе более 60 обысков и следственных действий, проведенных в Москве и Петербурге, правоохранители изъяли денежные средства на сумму более 20 миллионов рублей.