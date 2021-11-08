В Минздраве объяснили сокращение срока действия сертификатов о вакцинации

В Минздраве и Минцифры РФ прокомментировали сообщения о сокращении срока действия сертификатов о вакцинации от коронавируса с одного года до шести месяцев. Как сообщили ведомства, изменения обусловлены техническими работами.

«Некоторые пользователи портала госуслуг утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале госуслуг», - говорится в официальном сообщении.

На данный момент портал продолжает работу в штатом режиме, все сертификаты о вакцинации восстанавливаются.

Ранее специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе Сергей Токарев предложил сократить срок действия сертификата о вакцинации. По его словам, решение обосновано появлением новых, более агрессивных штаммов коронавируса.