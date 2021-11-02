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Специалист Минздрава предложил сократить срок действия QR-кодов о вакцинации

Иван Линдеманн
22:45 02.11.2021
По мнению специалиста, срок в один год был определен, когда действовал так называемый «уханьский» штамм коронавируса.
Специалист Минздрава предложил сократить срок действия QR-кодов о вакцинации
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Срок действия сертификатов от вакцинации от COVID-19 следует сократить с одного года до полугода. Такое мнение озвучил главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе Сергей Токарев.

По мнению специалиста, срок в один год был определен, когда действовал так называемый «уханьский» штамм коронавируса. Этот штамм был менее патогенным, чем актуальный сейчас вариант коронавируса.

«Сертификат все еще действует год, поскольку он был рассчитан на уханьский штамм, менее агрессивный, менее патогенный. Срок действия сертификата по-хорошему стоило бы поменять на шестимесячный. И возможно, эта работа будет проведена», - рассказал Токарев в прямом эфире на своей странице в Instagram.

В конце октября заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова предложила президенту РФ Владимиру Путину ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Глава государства на совещании с членами правительства РФ соответствующую инициативу поддержал. Ряд регионов России ограничил посещения мест скопления граждан с помощью QR-кодов о вакцинации от COVID-19.

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