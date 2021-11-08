Врач назвал необходимый для мужского здоровья продукт

Полный отказ от мяса в рационе может негативно сказаться на здоровье мужчин. Об этом предупредил врач-сексолог, президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук. Как пояснил эксперт в ходе беседы с радио Sputnik, мясо является необходимым элементом для сохранения мужской потенции.

При этом специалист напомнил, что чрезмерное потребление мяса вредно для здоровья, в частности чревато развитием дисфункции со стороны сердечно-сосудистой системы и проблемами с метаболизмом.

«Лучше выбирать мясо нежирное, диетическое, например говядину или индейку. Жирные сорта хуже влияют на сосуды. Как врач-сексолог я также часто советую добавлять в рацион в качестве источника белка перепелиные яйца, они имеют более высокую биологическую ценность для мужчин», - указал доктор.

Кульгавчук добавил, что к негативным факторам, влияющим на мужское здоровье, можно также отнести курение, алкоголь, жесткие диеты и плохой сон.