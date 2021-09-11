Мясников назвал причину частых случаев онкологии и болезней сердца у россиян

Число онкологических заболеваний, а также случаев инфарктов, инсультов и прочих патологий в России возросло, поскольку граждане стали употреблять больше вредных продуктов. Об этом заявил телеведущий и врач Александр Мясников.

По его словам, в начале прошлого века людям не были известны подобные недуги, потому что рацион состоял из совершенно других продуктов. Тогда главными причинами плохого самочувствия являлись различные инфекции и травмы, а не онкология или сердечно-сосудистые заболевания. Сейчас же, россияне увлекаются вредной, а порой и опасной пищей, пояснил Мясников.

Эксперт посоветовал гражданам чаще готовить самостоятельно, а не покупать в магазине обработанные и готовые продукты. Также, чтобы избежать проблем со здоровьем, необходимо добавить в рацион свежие овощи и фрукты, ведь растительная пища улучшает работу кишечника, отметил врач.

Мясников также напомнил, что в древней Руси крестьяне питались преимущественно хлебом. Однако продукт в значительной мере отличался от нынешнего своим составом. Его производили из цельного зерна, с большим количеством отрубей и клетчатки.

В заключении врач подчеркнул, риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний в разы снижается у тех, кто чаще всего питается овощами и фруктами, а изредка ест рыбу и мясо.