Дождь и холод: в Москву и Подмосковье придут заморозки

На следующей неделе российскую столицу ожидает заметное похолодание. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Восьмого ноября москвичам стоит ожидать похолодания до +2 градусов. По области температура может опуститься до нуля градусов. Дальше заморозки усилятся.

«Заметное понижение температуры произойдёт уже во второй половине дня вторника, температура станет отрицательной -2...-4°C», - цитирует ТАСС Вильфанда.

В Москву придет не только холод, но и дождь. В понедельник, 8 ноября, ожидаются осадки. Уже во вторник они превратятся в мокрый снег. В среду, 10 ноября, будет солнечный, но при этом самый холодный день недели.

Ранее стало известно, что в трех регионах России объявлен желтый уровень погодной опасности. Неблагоприятные условия придут в Кемеровскую область, Алтайский край и Приморье. Они связаны с потеплением, которое принесет мокрый снег, ветер и гололедицу.