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Великий потоп: несколько крупных городов Земли могут уйти под воду к 2030 году

Анна Касаткина
19:50 06.11.2021
Первым под угрозой затопления окажется Амстердам.
Великий потоп: несколько крупных городов Земли могут уйти под воду к 2030 году
© Фото: pixabay
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Несколько крупных городов в мире могут уйти под воду уже к 2030 году. Их список на основе данных карты организации по изучению климата Climate Central составила газета India Times.

Так, первым под угрозой затопления окажется Амстердам. Повышение уровня моря из-за глобального потепления рискует скрыть под водой город, известный своей архитектурой, мостами и разнообразной ночной жизнью.

Расположенный на реке Шатт-эль-Араб, впадающей в Персидский залив, иракский порта Басра значится в списке вторым. К концу десятилетия он рискует частично или полностью оказаться под водой.

Несмотря на систему дамб, под угрозой затопления находится американский Новый Орлеан. Издание отмечает, что местные власти должны сделать намного больше, если город хочет увидеть новое десятилетие.

Венеция погружается в воду на два миллиметра в год. Авторы издания советуют успеть посетить этот город в ближайшее время, пока все великолепие венецианской архитектуры не оказалось под водой.

Из-за повышения уровня воды в реке Меконг под угрозой затопления находится восточная часть вьетнамского Хошимина. Газета предупреждает, что даже если город уцелеет, жить в нем будет опасно из-за частых штормов и наводнений.

Кроме того, до 2030 года может быть затоплена индийская Калькутта, которая известна широким празднованием Дурга-пуджу, индуистского праздника, посвященного богине Дурге.

Ранее английские ученые предположили, что из-за изменения климата на Земле люди могут исчезнуть к 2500 году.

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