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Приставы приступили к взысканию с Telegram пяти миллионов рублей штрафа

Роман Захаров
09:29 07.11.2021
Приставы начали процедуру принудительного взыскания по двум решениям 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы.
Приставы приступили к взысканию с Telegram пяти миллионов рублей штрафа
© Фото: Rafael Henrique, KeystonePressAgency, globallookpress
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Судебные приставы начали принудительно взыскивать с Telegram штрафы на общую сумму в пять миллионов рублей за отказ компании удалить запрещенную информацию, как того потребовал суд. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на электронный банк данных исполнительных производств.

В базе данных, в частности, сказано, что приставы начали процедуру принудительного взыскания по двум решениям 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы. На основании каждого из этих решений на Telegram был наложен штраф в 2,5 миллиона рублей, поскольку мессенджер был признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Отказ удалить владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ»).

Ранее сообщалось, что компаниям Telegram, Facebook и Twitter могут получить штрафы в общей сложности в 72 миллиона рублей из-за отказа удалить запрещенный контент

В конце августа стало известно, что Facebook, Twitter и WhatsApp были оштрафованы на 36 миллионов рублей за нелокализацию баз данных российских пользователей на территории страны.

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