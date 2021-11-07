Приставы приступили к взысканию с Telegram пяти миллионов рублей штрафа

Судебные приставы начали принудительно взыскивать с Telegram штрафы на общую сумму в пять миллионов рублей за отказ компании удалить запрещенную информацию, как того потребовал суд. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на электронный банк данных исполнительных производств.

В базе данных, в частности, сказано, что приставы начали процедуру принудительного взыскания по двум решениям 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы. На основании каждого из этих решений на Telegram был наложен штраф в 2,5 миллиона рублей, поскольку мессенджер был признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Отказ удалить владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ»).

Ранее сообщалось, что компаниям Telegram, Facebook и Twitter могут получить штрафы в общей сложности в 72 миллиона рублей из-за отказа удалить запрещенный контент.

В конце августа стало известно, что Facebook, Twitter и WhatsApp были оштрафованы на 36 миллионов рублей за нелокализацию баз данных российских пользователей на территории страны.