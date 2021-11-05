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Депутат Рады рассказал о «тайных» миллиардах кубометров украинского газа

Виктория Ивашечкина
04:20 05.11.2021
Артем Дмитрук считает, что местные власти должны провести ревизию газодобывающей отрасли в стране.
Депутат Рады рассказал о «тайных» миллиардах кубометров украинского газа
© Фото: Иван Руднев, РИА Новости
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Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Артем Дмитрук рассказал, что на Украине добываются миллиарды «тайных» кубометров газа. Благодаря им страна может быть экспортером данного топлива. 

При этом он считает, что местные власти должны провести ревизию газодобывающей отрасли в стране.

«Так я вам скажу, если 40% экономики нашей страны находится в тени, то тогда, исходя из этого, мы добываем - и спекулянты, и государство Украина, - 34 миллиарда кубометров газа», - заявил Дмитрук в интервью телеканалу «Наш».

По его словам, таких объемов добычи полностью хватило бы для обеспечения населения и промышленности Украины. При этом минимум четыре миллиарда кубометров страна могла бы экспортировать.

Ранее на Украине назвали катастрофой беспрецедентный рост цен на газ.

Бизнес пригрозил сокращениями и закрытием предприятий в случае отсутствия шагов со стороны власти по исправлению ситуации.

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