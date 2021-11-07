В Роспотребнадзоре объяснили отрицательный ПЦР-тест при коронавирусе

Вероятность определить наличие COVID-19 при тестировании уменьшается на 4-5 день болезни. Именно поэтому бывает так, что у пациента присутствуют все симптомы коронавирусной инфекции, однако тест показывает отрицательный результат. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«После четвертого—пятого дня болезни вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается, а респираторные симптомы могут быть в это время в самом разгаре. Если проводить тестирование в эти сроки, то можно получить отрицательный результат», - объяснила она.

Ранее Наталья Пшеничная рассказала о единственном способе, с помощью которого можно точно убедиться в наличии в организме COVID-19. Эксперт подчеркнула, что точный диагноз можно узнать только с помощью лабораторного тестирования на коронавирус. Это связано с тем, что специфических симптомов, присущих исключительно ему, у COVID-19 нет.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, общее количество выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в России достигает 8 755 930. За весь период с начала пандемии было зарегистрировано 245 635 летальных исходов, выздоровели 7 535 172 человека.