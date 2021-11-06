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В Роспотребнадзоре назвали единственный способ поставить точный диагноз COVID-19

Виктория Ивашечкина
05:02 06.11.2021
По словам эксперта, наличие респираторных симптомов далеко не всегда говорит о наличии коронавируса у человека.
В Роспотребнадзоре назвали единственный способ поставить точный диагноз COVID-19
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная рассказала о единственном способе, с помощью которого можно точно убедиться в наличии в организме COVID-19.

Эксперт подчеркнула, что точный диагноз можно узнать только с помощью лабораторного тестирования на коронавирус. Это связано с тем, что специфических симптомов, присущих исключительно ему, у COVID-19 нет, передает РИА Новости.

По словам Пшеничной, если у больного есть кашель, насморк, повышенная температура, то он может заподозрить у себя коронавирус. Особенно в том случае, если он в пределах нескольких дней контактировал с больным. При этом лабораторное тестирование также необходимо для точной постановки диагноза.

Ранее Центр имени Гамалеи выявил несколько случаев хронического инфицирования COVID-19. В этой ситуации люди могут быть носителями инфекции на протяжении нескольких месяцев.

Такими людьми могут быть те, кто имеет диагноз ВИЧ, принимает подавляющие иммунитет препараты или перенесшие пересадку органов.

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