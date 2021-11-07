В Псковской области не будут продлевать режим нерабочих дней

Власти Псковской области приняли решение не продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября. Об этом в субботу в своем Instagram сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Две недели мы жили в условиях серьезных ограничений. На паузу была поставлена деятельность образовательных учреждений, школ и детских садов, а также работа культурных и досуговых учреждений. Многие организации и предприятия ушли на выходные или удаленку. Эти вынужденные меры дали свои результаты. Поэтому принято решение не продлевать режим нерабочих дней», – написал глава региона.

Он также добавил, что школы, детские сады и учреждения дополнительного образования вернутся к обычному режиму работы при строгом соблюдении ряда ограничений. Кроме того, в области продолжит действовать система QR-кодов, а для не привитых и неработающих граждан старше 60 лет сохранится режим самоизоляции.

Несовершеннолетним без сопровождения взрослых будет запрещено посещать торговые центры. Кинотеатры и концертные площадки смогут принимать посетителей при условии заполняемости на 50%, а работа дискотек, танцплощадок и кальянных останется запрещенной.

Ранее сообщалось, что власти Архангельской области не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября.