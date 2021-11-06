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В Архангельской области отказались от продления режима нерабочих дней

Иван Линдеманн
21:35 06.11.2021
На данный момент неизвестно, сохранится ли в регионе действие других ограничительных мер, введенных на нерабочей неделе.
В Архангельской области отказались от продления режима нерабочих дней
© Фото: pexels
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Власти Архангельской области не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября. Об этом заявили в пресс-службе губернатора региона.

«Правительство Архангельской области не планирует продлевать режим нерабочих дней», - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы.

На данный момент неизвестно, сохранится ли в регионе действие других ограничительных мер, введенных на нерабочей неделе. Под вопросом и режим действия QR-кодов.

Ранее стало известно, что власти Москвы не станут продлевать режим нерабочих дней в городе. По словам мэра Сергея Собянина, столица вернется к обычной жизни в понедельник, 8 ноября, но с условием соблюдения ранее принятых ограничительных мер.

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